Buffon : “La Champions League me trotte toujours dans la tête, c’est inévitable”

Gianluigi Buffon (42 ans) a enregistré une 648e apparition en Serie A. Ce qui n’est pas un détail. Le gardien de but est devenu ainsi le joueur ayant le plus joué dans le championnat italien devant Paolo Maldini. Et comme la Juventus compte désormais sept points d’avance sur son poursuivant, la Lazio, après 30 journées, grâce à un 4-1 face au Torino, le portier est parti pour s’offrir un nouveau titre de champion d’Italie. Mais une autre compétition, un autre titre, reste dans la tête de Gigi Buffon : la Ligue des champions.

“J’ai dû attendre longtemps pour obtenir ce record, mais ce n’était pas un problème“, a déclaré Buffon au micro de Sky Sport. “Je ne joue pas pour ces choses, j’allais arrêter il y a deux ans. Puis est venu le PSG et, par la suite, l’occasion de revenir ici, et de se sentir bien. Je me rends compte que si j’ai les bonnes motivations, je peux disputer certains matches sans problème en donnant d’excellentes réponses. Je jouerai au moins jusqu’à 43 ans, même si après 40 ans, c’est normal de raisonner mois par mois. Tant que je trouverai les motivations, je serai content de continuer à jouer. Je ne veux pas gâcher ce que la nature m’a donné. Je déciderai moi-même de me retirer. Des regrets avec la Champions League ? Ça me trotte toujours dans la tête, c’est inévitable. Elle a été si souvent si proche. Ne pas la saisir par les oreilles est une déception. Mais c’est parfois dans les déceptions que j’ai trouvé la force de ne pas renoncer.”