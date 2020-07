Callegari : “Le PSG c’est du passé, ça a été une belle expérience”

Depuis son départ du PSG en 2018, Lorenzo Callegari (22 ans) a du mal à démarrer sa carrière professionnelle. Le milieu de terrain de 22 ans a connu des expériences mitigées au Genoa (Serie A) et Ternana UC (Serie C). Après s’être relancé à l’US Avranches (National), le Titi du PSG s’est récemment engagé avec le FC Chambly en Ligue 2. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Lorenzo Callegari est revenu sur son passage au PSG. Il souhaite à présent se focaliser sur sa progression en Ligue 2.

“Aujourd’hui le PSG c’est du passé, ça a été une belle expérience. J’y ai vécu vraiment de belles choses en jeunes (champion de France U19) ou lors du peu temps que j’ai eu avec les pros mais maintenant tout ça c’est du passé, a déclaré Callegari à FM. Je veux me focaliser sur les saisons qui sont à venir. Je veux passer un cap, sans brûler les étapes, et je pense que la Ligue 2 c’est dans la continuité de ma progression.”

Dans cet entretien, l’ancien Parisien est revenu sur la différence de travail entre la France et l’Italie, notamment sur le plan défensif. “J’avais des défauts sur l’aspect défensif et l’Italie c’est réputé pour ça. Ça m’a donné l’envie de défendre, quelque chose qu’au PSG on ne te donne pas forcément parce que tu es habitué à avoir le ballon, rappelle Callegari. On sent directement la différence avec la France, on fait des entraînements basés que sur la tactique, sans quasiment toucher le ballon. Je parle surtout de mon ressenti, mais j’avais cette impression que beaucoup de clubs étaient focalisés sur la défense.”