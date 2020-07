Edinson Cavani demanderait trois années de contrat à Benfica

Libre depuis le début du mois, Edinson Cavani (33 ans) ne sait pas quel maillot il portera dans les jours ou semaines à venir. Walter Guglielmone, son demi-frère et agent, depuis mardi à Lisbonne, a eu une réunion samedi avec les dirigeants de Benfica, et a assisté au derby contre le Sporting (2-1 pour Benfica). Le représentant de Cavani a d’abord eu un entretien avec le directeur général, Tiago Pinto, conformément au souhait de Jorge Jesús, entraîneur qui souhaite en faire son leader. Ensuite, il a visité les installation de Benfica, et l’Estadio Da Luz, rapporte Subrayado. Le média uruguayen explique que le clan Cavani veut trois années de contrat. Reste à mettre une grille salariale et une prime à la signature sur ce souhait des Uruguayens. Pas la partie la plus aisée pour Benfica. Mais les discussions perdurent.