Champions League : la cote du PSG à la hausse chez les bookmakers

Bon tirage pour le PSG, mauvais tirage pour le PSG… c’est le grand sujet depuis plus de 24 heures. Et les opinions divergent. Mais la réponse des bookmakers un mois avant le début du Final 8 c’est que le PSG a augmenté ses chances d’aller au bout en tirant l’Atalanta Bergame en quarts de finale puis en ayant potentiellement derrière un match contre le RB Leipzig ou l’Atlético de Madrid.

Avant le tirage du tableau final de la Champions League, le Bayern Munich dominait chez les bookmakers avec une cote de 3, devant Manchester City (3.85), le FC Barcelone (7) et le PSG (7.5). Depuis la révélation du tableau du Final 8, le FC Bayern est un peu moins favori (cote de 4) pour la victoire finale de la compétition continentale, comme les Citizens (4). Et le PSG pointe désormais en troisième position avec une cote de 6, devant le Barça (8). Suivent l’Atlético de Madrid (10), l’Atalanta Bergame (13), la Juventus Turin (16), Leipzig (17), le Real Madrid (26), Naples (70), Lyon (100) et Chelsea (250) quasiment éliminé avec un 3-0 à rattraper à Munich pour aller en quart de finale. Mais la vérité du jour n’est pas celle du lendemain…