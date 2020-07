Champions League : les derniers 8es de finale pas sur terrain neutre (AS)

Vendredi midi, le tableau final de l’UEFA Champions League sera tiré à Nyon (Suisse). Un moment attendu par tous les supporters du PSG. Il sera annoncé à ce moment-là que les quatre derniers huitièmes de finale retour à disputer ne se joueront pas sur terrain neutre, au Portugal, prévient AS. Manchester City, le Barça, le Bayern et la Juventus joueront à domicile les 7 et 8 août contre respectivement le Real Madrid, Naples, Chelsea et Lyon. L’UEFA souhaitait faire jouer ces quatre matches de Champions League à Porto et Guimaraes pour des motifs sanitaires mais la confédération a cédé face aux pressions de City et du Barça, explique le média madrilène. On peut supposer que le FC Bayern et la Juventus Turin étaient très motivés aussi. Le final 8 continental se jouera ensuite du 12 au 23 août à Lisbonne. L’Atlético de Madrid, l’Atalanta Bergame, le RB Leipzig et le PSG sont d’ores et déjà qualifiés.