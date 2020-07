Charbonnier : “J’attends de voir si le staff du PSG est capable de programmer les joueurs”

Au terme d’une finale extrêmement pénible, remportée sur la plus petite des marges (1-0) face à l’ASSE, le PSG a au moins assuré l’essentiel : repartir du Stade de France avec une 13e Coupe de France dans la besace. Une partie qui a fait naître pas mal de perplexité chez Lionel Charbonnier. Au micro de RMC, l’ancien portier de l’AJ Auxerre et de l’Equipe de France a listé les choses qui lui ont fortement déplu lors de cette finale.

“Ce que j’attends, c’est de voir si le staff du PSG est capable de programmer les joueurs pour le jour J, pour l’Atalanta. Effectivement, qu’ils remportent cette finale sans briller, les finales sont rarement belles, c’est logique. En jouant bien ou en jouant mal, ce n’est pas grave“, explique Charbonnier sur les ondes. “Maintenant, on attend qu’ils soient mieux dans le deuxième match. On attend Lyon , mais moi, pour l’instant, j’ai énormément de craintes. Des craintes par rapport au rythme, par rapport aux matches amicaux , parce qu’ils n’ont fait que de travailler l’aspect offensif. Or, on a vu que dans l’aspect défensif il y avait de grosses lacunes. Que ce soit sur les côtés, mais j’ai également vu des petits problèmes au niveau de la relation défense / milieu. Au milieu de terrain, Paredes / Gueye, ça n’allait pas. J’ai vu Marquinhos en difficulté car il y avait trop d’espace entre ces deux milieux et la ligne d’arrière. Pour les points positifs ? J’ai aimé Thiago Silva. La relation milieu attaque également. On dit que Neymar a fait un mauvais match, mais il a trouvé des espaces extraordinaires.”