Choupo-Moting : “Cette saison, il nous faut les deux coupes nationales”

Auteur d’un doublé face à la modeste écurie de Waasland-Beveren, Éric Maxim Choupo-Moting se prépare, comme le reste de ses coéquipiers, à un sprint intense dès cette fin de juillet. Pour PSG.fr, l’international camerounais a évoqué ces différentes échéances, notamment les deux finales de coupe, et son ressenti général.

L’attaquant francilien s’est exprimé sur son ressenti après un sevrage total de football et sur le premier gros match qui attend le PSG : la confrontation en finale de Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne ce vendredi 24 juillet (coup d’envoi à 21h10 au Stade de France).

“Quel sentiment prédomine ? C’est un sentiment formidable. Personnellement, je n’avais jamais passé autant de temps sans jouer au football. Trois mois et demi, c’est très long et ça l’a été pour le monde entier… Je suis très heureux d’être de retour sur les terrains, à l’entraînement et en match. Retrouver le reste du groupe a été un vrai bonheur (…) Remporter cette Coupe de France est un vrai objectif. Nous ne l’avons pas gagné la saison dernière, comme la Coupe de la Ligue cette saison, il nous faut les deux. Et nous donnerons tout pour soulever les trophées (…) Ce sont les trophées qui me manquent ici.

À quelle finale doit-on s’attendre ? Ils seront ultra motivés, ils seront à 150%. Mais nous donnerons tout. Ils savent que ce sera très difficile contre nous. Ils devront être à leur meilleur niveau pour nous battre parce que nous serons au nôtre. Nous devons prendre ce match très au sérieux parce que c’est une très bonne équipe, ils ne sont pas en finale par hasard, une finale de coupe se mérite, et c’est le cas. ils ont vécu une saison en dents de scie en championnat, et ils voudront tout donner sur ce match.”