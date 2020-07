Cissé : “Si Neymar décide de faire un peu briller les autres, ça peut faire encore plus mal pour Lyon”

Ce soir (21h10, Canal + Sport, France 2) le PSG défie Lyon en finale de la dernière Coupe de la Ligue. Plusieurs incertitudes sur la composition de Thomas Tuchel subsistent à quelques heures de cette rencontre. Pour l’Equipe, Edouard Cissé – ancien milieu de terrain des Rouge & Bleu – a vanté les qualités des joueurs parisiens. Pour lui Marquinhos “même avant-centre, il ferait un bon match. C’est un exemple, le leader. Il va équilibrer l’équipe. Je le préfère en défense mais, au milieu, il est au niveau, même si c’est parfois plus dur pour lui en C1.” En ce qui concerne Keylor Navas : “c’est un homme de finale, une bonne pioche. Il n’y a aucun souci avec lui, c’est no stress. Je l’avais vu en finale de Ligue des champions contre la Juve en 2017 (4-1 pour le Real), il avait été très bon. Il va répondre présent“. Thiago Silva va, lui, jouer sa dernière finale de Coupe nationale. “C’est un professionnel, le dernier titre qu’il peut gagner sur la scène nationale. Il sera dans le coup, c’est certain. Il va vouloir faire changer d’avis ses dirigeants et laisser une très bonne image. Il sera motivé.” En ce qui concerne Marco Verratti, “il sera précieux au milieu par sa capacité à garder le ballon, à changer de tempo et à résister au pressing adverse. Si Lyon presse haut, il saura quoi faire avec le ballon. Dans la sortie de balle, c’est fort. ” L’ancien milieu de terrain évoque enfin Neymar, qui sera la menace numéro 1 du PS en l’absence de Kylian Mbappé. “S’il a envie, rien ne l’arrête, et il peut y arriver tout seul. Mais s’il décide de faire un peu briller les autres, ça peut faire encore plus mal pour Lyon. Et il peut faire péter les plombs à ses adversaires.”