Claude (Koh Lanta) : “Je suis fan du PSG depuis la période Ginola et Weah”

Le Paris Saint-Germain est devenu un des clubs les plus populaires au monde ces dernières années grâce à l’arrivée de superstars telles que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Thiago Silva, Neymar Jr ou encore Kylian Mbappé. Mais en France, le PSG a toujours eu une grande communauté de fans. Parmi eux, on retrouve l’aventurier Claude de l’émission Koh-Lanta. Impressionnant lors de la dernière édition, et devenu très populaire, le sportif a partagé pour le média Konbini son amour pour le club de la capitale.

“C’est vrai, je suis fan du PSG depuis la période avec David Ginola, George Weah. Après on a eu des périodes avec des hauts et des bas mais on avait fait des bons recrutements avec Anelka. Toute l’époque avec Canal +, c’était cool !

C’est vrai qu’aujourd’hui, après avoir mangé notre pain noir pendant pas mal d’années, le fait d’être racheté et d’avoir un pouvoir financier, fait qu’aujourd’hui on a une équipe qui est magnifique avec des joueurs superbes qui viennent de partout. Ce qui est, je pense, une plus-value dans notre championnat contrairement à certains.

Parce qu’on a beau dire : ‘Oui, c’est facile, on écrase tout, le PSG gagne tout. C’est facile !’ Mais ce n’est jamais facile de gagner tout le temps. Par exemple moi sur Koh-Lanta, je gagnais beaucoup mais à la fin, peut-être que de trop gagner je me suis déconnecté et la personne en face avait encore plus envie et donc c’est la même chose dans le football ! Aujourd’hui je suis content de pouvoir suivre cette équipe et ces beaux joueurs !”