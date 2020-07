Colin Dagba préservé contre Lyon en raison d’une gêne musculaire (RMC Sport)

Un peu plus tôt dans la soirée, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse à la veille de la finale de Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais. Le coach allemand a fait savoir que Thilo Kehrer, blessé contre Saint-Etienne, et Colin Dagba ne joueront pas demain, sans pour autant préciser la raison de l’absence du titi parisien. En ce qui concerne Juan Bernat – qui a fait son retour à l’entraînement collectif il y a trois jours – il sera trop court pour débuter la rencontre, mais il devrait prendre place sur le banc demain. Les Parisiens s’entraînent actuellement au Stade de France, et Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – a indiqué que les trois joueurs étaient bien présents sur la pelouse du Stade de France. Ce dernier a également expliqué que Colin Dagba avait ressenti “une petite gêne musculaire” il y a deux jours. Thomas Tuchel ne souhaite donc prendre aucun risque avec son latéral droit, qui sera tout de même dans le groupe demain.