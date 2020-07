Corriere di Bergamo : “Le PSG perd son joueur le plus fort”

Depuis le tirage du Final 8 de la Ligue des champions on pense à Bergame que l’Atalanta a eu un bon tirage et que le PSG est bon à prendre. La confiance augmente de jour en jour, et la blessure de Kylian Mbappé n’a fait que confirmer le sentiment général. Ainsi, le Corriere di Bergamo n’hésite pas à mettre en première page ce titre : “Le PSG perd son joueur le plus fort”. Toutefois tout n’est pas rose chez les Nerazzurri de Bergame. Josip Iličić n’est toujours pas dans le groupe qui fait le déplacement à Parme (match à 19h30 ce mardi).

Gian Piero Gasperini en conférence de presse : “Si on gagne les deux derniers matches on finira deuxième, tout dépend de nous. La meilleure façon de préparer le quart de finale face au Paris Saint-Germain est de rester concentré et attentif. Nous passons par des hauts et des bas qui dépendent aussi du niveau physique et du retour de certains joueurs. Notre condition va s’améliorer dans les semaines à venir.” >> L’équipe possible de l’Atalanta alignée aujourd’hui (en 3-4-2-1) contre parme par Gian Piero Gasperini : Gollini – Sutalo, Palomino, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens – Gomez, Pasalic – Zapata.