Le Président de la République a reçu deux maillots du PSG à la mi-temps de la finale

Le Paris Saint-Germain a glané sa 13e Coupe de France ce vendredi contre Saint-Etienne (1-0). Et à la mi-temps de cette partie, le Président de la République, Emmanuel Macron, présent pour l’occasion, a eu le droit à un petit cadeau de la part du PSG. En effet, comme le rapporte le club de la capitale via son compte Twitter, le Président français a reçu, des mains de Nasser Al-Khelaïfi, deux maillots du PSG. Un dédicacé par Kylian Mbappé, et le maillot honorant les cinquante ans du club signé, cette fois-ci, par Neymar Jr. Un joli cadeau pour un fan revendiqué de l’Olympique de Marseille.