Courbis : “Et on n’arrive pas à mettre 10 à 15.000 personnes au Stade de France ?”

A 19 heures, il y aura plus de 4000 spectateurs au Stade Océane du Havre (sous la jauge de 5000 personnes in situ) pour voir le HAC face au PSG en amical. L’organisation normande a fait savoir qu’on aurait pu accueillir 10.000 personnes sans risque dans l’enceinte de 25.000 places. De quoi laisser imaginer que le Stade de France aurait pu accueillir plus de 5.000 personnes pour les finales des coupes nationales les 24 et 31 juillet.

“On réussit à mettre 5.000 personnes dans le stade du Havre pour un match amical et on n’arrive pas à mettre 10 à 15.000 personnes au Stade de France qui fait 80.000 places pour des finales ?”, a lancé Rolland Courbis sur RMC. Le consultant ne croit pas en une stratégie française plus pertinente qu’en Allemagne, Italie, Espagne ou Angleterre : “C’est pas que ce n’est pas important les tribunes, mais le plus important, c’est le terrain, et on les derniers à rejouer !”

Rolland Courbis a également lancé quelques punchlines comme il en a le secret. “Le masque au moins il te cache le visage quand tu fais la gueule !” ou encore : “Dans le football on était des pionniers, on se faisait déjà des masques avec les mains quand on se parlait sur le terrain.”