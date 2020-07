Courbis : “Le capitanat au PSG va changer de bras tout seul”

Si Thiago Silva n’est pas dans le onze du PSG, par définition il n’en sera plus le capitaine. C’est ce que Rolland Courbis, le “coach” de RMC, s’attend à voir en cette fin de saison composée de trois à cinq matches à enjeu. Il l’a expliqué au Parisien.

“Le capitanat au PSG va changer de bras tout seul car Marquinhos et Kimpembe seront les titulaires en défense pour cette fin de saison et la suivante. Et donc Marquinhos sera le capitaine de cette fin de saison parce que je ne vois personne d’autre que lui pour endosser le rôle, tranche Courbis. De temps en temps, Tuchel nous sort des inventions auxquelles on n’avait pas pensé, comme se priver d’Icardi et Cavani à Dortmund… Mais je ne vois pas Thiago Silva finir la saison sur le terrain. Mbappé ou Neymar avec le brassard du PSG ? Tuchel ne va pas prendre le risque de fâcher l’une de ses deux vedettes en lui confiant le brassard. Ce serait se compliquer la vie et la logique veut plutôt que le capitaine soit un arrière central.”