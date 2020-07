Courbis : “Mbappé, avec sa souplesse, son élasticité, peut peut-être être rétabli avant”

Après un tacle très violent de Loïc Perrin, Kylian Mbappé souffre d’une entorse de la cheville droite avec lésion au ligament. Suite à ça, le Paris Saint-Germain a annoncé plus tôt dans la journée que son joueur sera écarté des terrains pour une durée “d’environ 3 semaines”. Cet incident pourrait donc lui faire manquer le 1/4 de finale de la Ligue des Champions, face à l’Atalanta Bergame, qui se déroulera le 12 août prochain.

Interrogé sur ce sujet, le consultant pour RMC Sport Rolland Courbis pense que le jeune français peut peut-être se remettre plus rapidement de cette blessure, même si l’espoir est mince.

“C’est sûr que c’est une énorme tuile… Par habitude, quand on a un diagnostic à faire, sur une blessure aussi importante, pour un joueur aussi important, dans une période aussi délicate, c’est difficile de donner un diagnostic. Mais si justement on donne un diagnostic de trois semaines, ça voudrait peut-être dire trois semaines minimum, même s’il est difficile de comparer certains joueurs. Et que Mbappé, avec sa souplesse, son élasticité, peut peut-être être rétabli avant le joueur traditionnel.”