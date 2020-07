Courbis : “Pour moi, on s’achemine vers une finale PSG / City”

C’est le sujet qui fait parler autour du PSG ces dernières heures. Le PSG affrontera l’Atalanta Bergame en quarts de finale de Ligue des Champions le 12 août prochain. Les Rouge & Bleu ont eu un tirage au sort moins compliqué qu’il n’aurait pu s’attendre, même si l’Atalanta reste un adversaire redoutable. Pour Rolland Courbis, le PSG a eu un bon tirage.

“Quand on commente le tirage, boulevard ou traquenard, moi je dirais aucun des deux. Si on commente le tirage, on ne doit pas s’arrêter à l’Atalanta. […] On évite Manchester City, le Real Madrid, le Bayern, on rencontre le vainqueur d’Atlético / Leipzig en demi-finale. On peut quand même, sans se faire de crise d’optimisme et en faisant gaffe évidemment, on peut penser que c’est un bon tirage, indique Courbis sur RMC. Le problème du PSG, ce sont les matches aller-retour. C’est peut-être mieux de rencontrer l’Atalanta sur un match. C’est sûr que le football reste le football mais pour moi, on s’achemine vers une finale PSG / Manchester City. “