Courbis : “Pour l’OL, le match contre le PSG est important, mais le plus important, c’est la Juve”

Ce soir (21h10), le PSG affrontera Lyon en finale de Coupe de la Ligue. Un match très important pour les Lyonnais, qui pourraient manquer l’Europe la saison prochaine avec une défaite ce soir. Pour Rolland Courbis, les joueurs de l’OL ont déjà la tête à son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus (7 août).

“Lyon n’est pas à 100%, comme le PSG. Mais l’OL possède quand même un effectif de joueurs expérimentés. […]e pense que Lyon a la tête à la Juve. Le match contre le PSG est important, mais le plus important, c’est la Juve ! pense le chroniqueur sur RMC. La Coupe d’Europe ? Entre la Ligue des Champions et l’Europa League, il y a une énorme différence en termes de retombées économiques. Le mieux, ce serait presque que l’OL soit tranquille le mardi, mercredi et jeudi la saison prochaine pour faire un bon championnat. Chaque saison, le titre est presque donné au PSG. Mais là, le titre de vice-champion sera donné à Lyon. […]Cette finale contre le PSG servira à bien préparer le match contre la Juve.”