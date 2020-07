Covid-19 : 48 heures avant chaque finale un dépistage sera effectué

Dans six et treize jours le PSG tentera d’enrichir son palmarès d’une Coupe de France puis d’une Coupe de la Ligue aux dépens de Saint-Etienne et Lyon. Evidemment, le contexte est toujours très marqué par la Covid-19. C’est pourquoi 48 heures avant les deux finales au Stade de France un dépistage sera effectué auprès de tous les joueurs, des staffs techniques, médicaux et opérationnels dans les centres d’entraînement. C’est ce que rapporte leparisien.fr après avoir eu accès au protocole médical édicté par la FFF. “Ensuite, 24 heures avant le match, un examen clinique et un questionnaire “démontrant l’absence de symptômes” doivent être réalisés. Le questionnaire est composé de 18 interrogations”, explique le média. Pour rappel, des tests PCR sont fréquemment réalisés – tous les quatre jours – sans mauvaise surprise jusqu’ici. Dans le cadre du Final 8 de la Ligue des champions, l’UEFA imposera également un protocole médical à respecter avant et pendant le séjour au Portugal.