Dabo : “L’Atalanta, ce n’est pas un bon tirage pour le PSG”

Le PSG affrontera le 12 août prochain (21 heures) – jour de sa création en 1970) – l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un tirage qui aurait pu être pire même si pour Ousmane Dabo, ancien joueur du club italien (2001-2003), ce tirage “est l’un des pires pour le PSG.”

“C’est un club formateur, très bien structuré qui a sorti pas mal de talents depuis des décennies comme Roberto Donadoni, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini et d’autres. On pourrait le comparer au FC Nantes à l’époque de Suaudeau, ou aujourd’hui à Rennes. Un bon tirage pour le PSG ? Pas du tout! ( Il insiste ) Ce n’est pas un bon tirage pour Paris. L‘Atalanta est dans une forme incroyable. C’est une équipe qui court énormément et met une grosse intensité dans son jeu, relate Dabo dans une interview accordée au Parisien. Les joueurs sont parfois six dans la surface adverse, et jouent une forme de football total. C’est vraiment impressionnant. Il y aura inévitablement une différence de condition physique. On sait que lorsque les deux équipes vont s’affronter, l’Atalanta terminera son championnat avec des matchs qui comptent, alors que Paris n’aura joué que deux finales de coupes. Pour moi, c’est un des pires tirages pour le PSG. Il faut que les gens en aient conscience, et qu’ils ne se fient pas aux noms des joueurs peu connus.“