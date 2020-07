Dagba : “Ça n’a pas été simple mais il y a la victoire au bout donc on est content”

Remplaçant au coup d’envoi, Colin Dagba a remplacé Thilo Kehrer – blessé – au bout d’un quart d’heure de jeu. Le titi parisien a reconnu que cette rencontre avait été difficile pour lui et ses coéquipiers. Mais l’essentiel est là : la victoire.

“C’était une rencontre difficile. On aurait pu se mettre à l’abri plus rapidement, surtout à 10 contre 11. Par rapport à l’année dernière, on voulait vraiment gagner cette rencontre. Ça n’a pas été simple mais il y a la victoire au bout donc on est content“, s’est réjouit le latéral droit sur Eurosport 2. “Les blessures ? Non cela ne nous a pas sortis du match, on était tous vraiment concentré. L’objectif, c’est de monter en puissance, il y a encore des compétitions à jouer, on espère en gagner le plus possible. On est prêt pour ça. On prend match après match.“