Dahleb : “Cavani a profité des nombreux talents autour de lui et il a été plutôt régulier”

Mustapha Dahleb, milieu de terrain du PSG de 1974 à 1984 qu’on présente souvent comme la première légende du club, a été invité par France Football à donner une place à Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (200 réalisations) parti sans finir la saison encore en cours. L’ancien international algérien lui fait une place de choix dans le top des attaquants du PSG.

“Comme il n’y a plus que les chiffres qui comptent, ils parlent pour lui. C’est phénoménal tous les buts qu’il a marqués pour le PSG. Si on parle de résultats, on va même le mettre en tête du top 5 des attaquants. En sachant qu’il n’a pas toujours été mis dans des conditions optimales, cela donne davantage de valeur à sa performance, commente Mustapha Dahleb. Dans le football, chaque période est particulière mais le point commun c’est de faire la différence. […] Sacré athlète, sacré compétiteur, Cavani a profité des nombreux talents autour de lui et il a été plutôt régulier. Et puis, quand il était en pleine forme, peu importe sa position, marquer, il en faisait son affaire, ce n’était pas un souci pour lui.”