Damiano : “Icardi est le joueur qui manquait au PSG”

Ce soir le PSG entame une série de matches couperets. Des rencontres où chaque détail peut être décisif. Que ce soit face à Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, face à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue, face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions, il faudra être tueur. Mauro Icardi en premier lieu. Un homme n’a pas de doute sur le sujet : Christian Damiano (70 ans) technicien passé par l’Inter, la Roma ou la Juve.

“Icardi est le joueur qui manquait au PSG. Il a donné et va encore donner une autre dimension à l’attaque parisienne en bonifiant le travail de Di Maria, Mbappé et Neymar. Icardi, c’est Trezeguet ! Le buteur qui est toujours au bon endroit, celui qui va marquer le but décisif. Il a toujours eu ce feeling depuis la Sampdoria“, explique Damiano dans L’Equipe. “Il colle mieux aussi aux systèmes du PSG avec les joueurs en place, que ce soit en 4-4-2 ou 4-3-3. Là où Cavani perdait trop d’énergie, Icardi sait se concentrer sur la finition. Il exige un seuil de vigilance maximal dans la surface dont profitent également Mbappé et Neymar. Ce garçon est fait pour les parties finales. Il peut faire franchir ce dernier cap au PSG en Ligue des champions.“