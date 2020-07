Dante : “Le Final 8 ? Ça peut être la bonne année pour le PSG”

Dante, défenseur central brésilien de Nice (36 ans), connaît bien ses compatriotes du PSG, Thiago Silva et Neymar. Dans une interview accordée au Parisien, l’international brésilien a évoqué le départ de Thiago Silva, Neymar et les chances du PSG lors du final 8 de la Ligue des Champions.

Le départ de Thiago Silva

“Je ne suis pas à l’intérieur du club. Je ne sais donc pas ce qu’il s’y passe. Thiago est une belle personne et un grand capitaine. Il fait encore partie des meilleurs au monde à son poste. Il a tellement d’atouts. Tous les clubs de la planète aimeraient l’avoir dans leur effectif. On peut regretter de voir son histoire au PSG s’achever ainsi. Mais il lui reste quand même 3 trophées à conquérir et notamment la Ligue des champions après laquelle il court depuis tant d’années.“

Neymar

“On connaît ses qualités. Paris sans Neymar est très fort et peut battre n’importe quelle équipe. Mais avec lui, Paris est encore plus performant. Il a franchi un cap. Avec les blessures à répétition, il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il a su faire son autocritique pour s’améliorer encore et penser collectif. Ça se sent aussi dans ses relations plus fluides avec ses équipiers. On a de lui une image tronquée. Ce garçon est extraordinaire. Il aime profondément le jeu. Sur un terrain, il respire la joie.“

Les chances du PSG dans le Final 8 de la Ligue des Champions

“Aucun club encore qualifié ne se détache. Ça peut être la bonne année pour le PSG. Je mets une pièce sur Paris et le Bayern (NDLR : où il a joué de 2012 à 2015). Avant d’apprendre le changement de formule, je l’imaginais déjà se hisser à la finale. La qualification face à Dortmund a montré les ressources de cette équipe. Emmenée par Neymar, elle a une belle carte à jouer.“