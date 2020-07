De nouveaux investisseurs pour la Roma voudraient Edinson Cavani

Depuis des jours maintenant des articles de presse rapprochent Edinson Cavani (33 ans) de l’AS Roma. Le club de Serie A proposerait, selon le journal espagnol AS, trois années de contrat à l’attaquant uruguayen libre depuis le 30 juin, ainsi que le meilleur salaire de l’effectif. Le quotidien uruguayen Ovación va plus loin dans les coulisses des discussions via quelques confidences.

Ainsi un groupe d’investisseurs serait proche de racheter la Roma et par l’intermédiaire de Gastón Fernández, il aurait fait parvenir à l’ancien buteur du PSG une offre qui lui aurait beaucoup plu. “Ils m’ont contacté pour que je fasse une proposition formelle à Walter Guglielmone (frère et représentant du Matador) et si ce groupe fait acquisition de la Roma, il veut Edinson dans l’équipe. Les discussions sont avancées mais l’acquisition d’un club de prestige n’a rien d’évident aujourd’hui. Il y a beaucoup de paramètres. Mais une des priorités c’est d’avoir Cavani. Ils savent que je suis un proche. J’ai vérifié que c’était sérieux et j’en ai parlé à Guglielmone. La proposition leur a semblé bonne. Mais il faut d’abord que ce groupe devienne le propriétaire de la Roma”, a commenté l’intermédiaire (étonnamment bien bavard). Pendant ce temps, Edinson Cavani est tranquillement en famille à Salto, chez lui, en Uruguay.