Debuchy : “On fait en sorte d’être prêt au maximum pour ce match face au PSG”

Dans huit jours, le PSG affrontera l’AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Une rencontre qui se disputera au Stade de France. À un peu plus d’une semaine de cette confrontation, l’ASSE poursuit sa préparation physique avec l’organisation de certains matches amicaux. Présent en conférence de presse, le latéral de Saint-Etienne – Mathieu Debuchy – redoute cependant cette finale face aux Parisiens, en raison du manque de rythme des Verts.

“On va jouer cette finale pour la gagner, c’est aussi simple que ça. Maintenant, on sait que ça va être un match très difficile, on a eu l’expérience la saison passée contre eux (défaites 0-4 en Ligue 1 et 1-6 en Coupe de la Ligue, ndlr). Donc on sait que ça va être délicat mais ça reste une finale et on va la jouer à fond pour la remporter, a déclaré Debuchy en conférence de presse, dans des propos rapportés par lequipe.fr (…) On verra le jour J, maintenant on fait en sorte d’être prêt au maximum pour ce match. C’est sûr qu’après trois mois sans jouer, je ne sais pas si on sera prêt à 100% mais mentalement il faudra y être (…) On fait en sorte d’être prêt pour cette finale importante, même si je ne sais pas si on sera prêt à 100%.”

