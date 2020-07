Des discussions autour d’une prolongation de contrat de Neymar pourraient être entamées à la rentrée (LP)

Comme son compère de l’attaque Kylian Mbappé, Neymar devrait bien être un joueur du PSG pour une quatrième année. “Tous les échos recueillis auprès du club et dans l’entourage du joueur vont dans ce sens“, indique Le Parisien. Au sein du vestiaire, l’international brésilien “est décrit comment totalement focalisé sur la Ligue des champions, très déterminé. Il apprécierait particulièrement la bonne humeur actuelle qui règne dans l’effectif.” Contrairement au numéro 7 parisien, sa relation avec Thomas Tuchel est bien meilleure, celle avec Leonardo se serait même “normalisée.” Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, il n’y a – pour le moment – aucune discussion formelle pour une prolongation de contrat assure le quotidien francilien. Les deux clans souhaitent attendre la fin du Final 8 de la Ligue des Champions afin d’ouvrir les discussions. “L’horizon de septembre ou octobre est jugé de part et d’autre plus propice pour mettre cette problématique sur la table.” Les performances de Neymar lors de la fin de la Ligue des Champions pourraient aider les dirigeants parisiens dans ce dossier conclut Le Parisien.