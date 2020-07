Diaz : “On est beaucoup trop dur avec Thiago Silva”

À l’issue du mois d’août, sauf énorme retournement de situation, Thiago Silva devrait quitter le Paris Saint-Germain après huit ans de bons et loyaux services. Pourtant, s’il a très souvent été impérial sur la pelouse, le capitaine rouge et bleu laissera cependant un goût amer dans la bouche des fans franciliens. En cause, lui est reproché son manque de leadership et de personnalité lors de grosses échéances européennes.

Au micro de RMC, Kevin Diaz a tenu à défendre l’international auriverde. À ses yeux, Thiago Silva a été “irréprochable” de bout en bout sous la tunique parisienne.

“Je pense qu’on est beaucoup trop dur avec Thiago Silva. On le critique énormément, mais pour moi c’est un énorme professionnel, c’est l’un des plus grands défenseurs qu’on ait eu dans le championnat de France. Et surtout, je pense que c’est un mec bien. IL n’y en a pas beaucoup dans le football avec ces joueurs tellement starifiés. Personnellement, j’apprécie son côté sensible, explique Diaz sur les ondes de RMC. Je pense que c’est quelqu’un de vrai. Des gens disent qu’il en rajoute, il faut savoir qu’il a une histoire très difficile. C’est quelqu’un qui est arrivé en Europe très jeune, qui a connu une grave maladie… Il a dû repartir au Brésil et il a été exceptionnel par la suite avec Fluminense pour, ensuite, devenir l’un des meilleurs à son poste au Milan AC. Les gens parlent encore de ces pleurs lors du quart de finale au Brésil, mais est-ce qu’ils se rendent compte de ce que c’est un quart de finale de Coupe du Monde au Brésil avec le brassard de capitaine ? Moi j’estime qu’il a toujours été irréprochable, la remontada il n’était pas le seul… C’est pour moi un grand monsieur, donc bravo pour sa carrière et pour tout ce qu’il a fait au PSG.”