Direct – Le Havre AC / PSG : 0-9 (match de préparation)

Quatre mois après un glorieux PSG/BVB au Parc des Princes sans public dans les gradins mais avec de la ferveur aux abords, les Rouge & Bleu reviennent enfin, vêtus de noir, et avec un “merci” aux personnels de l’AP-HP sur le maillot. Ce dimanche 12 juillet, un mois pile avant le quart de finale de la Champions League contre l’offensive Atalanta de Bergame, le PSG retrouve le terrain pour un premier match de préparation, contre le HAC, devant plus de 4000 spectateurs et moins de 5000 personnes in situ. On trouvera dans les tribunes Edouard Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre, mais aussi Roxana Maracineanu, qui a conservé son portefeuille des Sports malgré le remaniement ministériel.

L’essentiel des troupes de Thomas Tuchel est là pour ce premier rendez-vous de l’après confinement/déconfinement. Manquent Abdou Diallo (reprise), Juan Bernat et Layvin Kurzawa (ménagés). C’est à dire les trois premiers choix au poste de latéral gauche. Une aubaine pour Mitchel Bakker qui débute au côté du duo Marquinhos-Kimpembe. A droite on trouve Kehrer au coup d’envoi. Le milieu de terrain est composé de Paredes et Herrera. En attaque le quatuor infernal (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria) est aligné pour les 45 premières minutes. Un autre onze jouera la seconde période.

Très vite, le PSG ouvre la marque (8e) par Mauro Icardi idéalement placé pour reprendre un centre en retrait de Thilo Kehrer. Le break vient encore du côté droit. Angel Di Maria contrôle en extension, centre de l’extérieur pour la tête d’Icardi (19e). Dans la foulée, un contre du PSG est conclu avec classe par Neymar qui casse les reins des Havrais pour aller marquer (0-3) ! Le quatrième but intervient dès la 29e minute avec Kylian Mbappé qui profite d’une erreur des Normands. Juste avant la pause, Mbappé va chercher le penalty. Neymar se charge de le transformer du plat du pied (43e, 0-5). La seconde période reprend avec dix autres joueurs et avec des buts. Gana Gueye sur corner (49e) puis Pablo Sarabia, servi par (52e, 0-7) marquent tout de suite. Le Sénégalais prenant le soin d’un mettre un genou au sol symboliquement. Intenable, Sarabia donne une offrande à Arnaud Kalimuendo qui transforme. L’Espagnol se charge de marquer le 9e but en étant le premier sur une frappe toppée du Titi. On en restera là. Victoire 9-0 du PSG au Havre, les Parisiens sont véritablement en mission, ils sont sérieux et concentrés sur les prochaines échéances.

HAC / PSG : 0-9 (0-5)

Match de préparation – Dimanche 12 juillet 2020 à 19 heures – Stade Océane du Havre – Arbitre : M.Lesage – Diffuseur : beIN Sports 1.

Le XI du HAC en première période : Gorgelin – W.Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Ben Mohamed – Fontaine, Lekhal, Basque – Abdelli, Casimir, Bonnet.

Le XI du HAC en seconde période : Y.Fofana – Gibaud, Sanganté, Meras, Y.Coulibaly – M.Fofana, Mbemba, Dzabana – Cornette, Thiaré, Mahmoud.

Le XI du PSG en première période : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Paredes, Herrera – Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria.

Le XI du PSG en seconde période : Rico – Dagba, Mbe Soh, Silva (c), Bakker (Pembélé, 61e) – Draxler, Verratti, Gueye, Sarabia – Kalimuendo (Kays Ruiz-Atil, 80e), Choupo-Moting.