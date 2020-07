Direct – PSG / Celtic : 4-0

Trois jours avant la finale de la Coupe de France face à l’AS Saint-Etienne, le PSG se rode contre les Verts (et blanc) du Celtic FC, au Parc des Princes. De nouveau habillés façon Hechter, les Parisiens se doivent de montrer de belles dispositions dans leur antre devant 5000 personnes, dont 600 ultras – désireux d’être exemplaires en termes de gestes barrières – qui seront observés.

Pour débuter, Thomas Tuchel aligne une forme d’équipe-type avec Thiago Silva (capitaine aux 310 matches qui pourrait fouler là pour la dernière fois la pelouse du Parc) et Marquinhos en défense centrale. Kehrer et Bakker sont sur les côtés. L’entre-jeu s’offre une nouvelle doublette : Gueye-Paredes. La concurrence semble en cours au milieu de terrain. Le secteur offensif est lui classique avec le quatuor Di Maria-Mbappé-Icardi-Neymar.

Dès l’entame du match, le PSG marque ! Neymar lance Mbappé qui va crucifier Bain (1-0, 1ere minute). Derrière les Rouge & Bleu ne lâchent pas leur étreinte, étouffant les Écossais avant de se retrouver quelques minutes sous pression, en défendant bas. A la 25e minute, Neymar parvient cependant à faire le break grâce à une frappe déviée par Bitton. A la 37e minute, sur coup de pied arrêté, Jullien s’impose de la tête mais le poteau de Navas repousse. 2-0 à la pause. Pas de blessé et des ultras exemplaires. Tout est bien. Interrogé par beIN Sports, Kylian Mbappé confirme qu’il est “dans le projet pour une quatrième année” et qu’il entend en cet anniversaire du club lui ramener des trophées “avec l’équipe”.

Seconde période. On change comme prévu tout le onze autour d’une intéressante doublette Verratti-Herrera. Au bout de trois minutes un centre de Kurzawa passe au dessus de tout le monde, Ander Herrera arrive, frappe fort, et trompe Bain. A la 67e minute, Verratti pique une passe au dessus de la défense du Celtic, Sarabia reprend de volée pour le 4-0 ! C’est beau, c’est propre. Et c’est le score final. Place maintenant à la finale de la Coupe de France dans trois jours seulement.

PSG / Celtic : 4-0 (2-0)

Mardi 21 juillet 2020 à 19 heures au Parc des Princes|Match amical|Diffuseur : beIN Sports 1 | Arbitre : Nicolas Rainville

XI du PSG (1ere mi-temps) : Navas – Kehrer, Silva (c), Marquinhos, Bakker – Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Thomas Tuchel.

XI du PSG (2e mi-temps) : Rico – Dagba, Mbe Soh, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler – Kalimuendo (Ruiz 83e), Choupo-Moting. Non utilisés : Pembélé, Bulka.

XI du Celtic (3-4-2-1) : Bain – Bitton (Forrest 65e), Ajer, Jullien – Frimpong, Ntcham (Rogic 73e), McGregor, Taylor (Bolingoli 74e) – Christie, Elyounoussi – Edouard (Klimala, 68e). Entraîneur : Neil Lennon. Remplaçants : Doohan, Hazard, Klimala, Soro, Rogic, Bolingoli, Connell, Robertson, Henderson, McInroy, Forrest, Welsh, Dembele.