Direct – PSG/OL : 0-0

Ce vendredi 31 juillet 2020, le football français dit adieu à la Coupe de la Ligue avec la plus européenne des affiches. Le PSG et l’OL sont en effet les deux représentants tricolores encore en lice en Champions League. A qui la 26e et dernière Coupe de la Ligue ? Au PSG, premier vainqueur de la compétition et qui en a huit dans sa salle des trophées ?

C’est dans une ambiance du moment que la finale se dispute au Stade de France : 5000 personnes in situ et une chaleur à ne pas mettre un footballeur sur un terrain. Sur l’aire de jeu, on trouve côté PSG un 4-3-3 avec Marquinhos au milieu de terrain épaulé par Gana Gueye et Marco Verratti. Les gauchers Mitchel Bakker et Layvin Kurzawa sont titularisés faute de latéral droit apte. L’attaque est composée d’un trio Di Maria-Icardi-Neymar. Blessé, Kylian Mbappé est en tribune pour suivre l’affiche. Côté OL, Rudi Garcia aligne l’équipe attendue. Seul contretemps qui n’en est pas réellement un : le portier roumain Tararusanu est forfait. Anthony Lopes retrouve donc la cage des Gones.

Si le PSG se montre dangereux par deux frappes de Neymar (5e et 8e), c’est Lyon qui a la maîtrise du jeu lors des vingt premières minutes. La tendance s’inverse ensuite, mais mis à part une frappe de Gana Gueye à la 43e minute déviée par Lopes, pas grand chose à signaler. 0-0 à la pause, un score assez logique puisque les attaques ont eu du mal dans les derniers gestes. En seconde période, Paris prend le dessus dans le jeu avec Neymar à la baguette. A la 70e minute, Kurzawa sort sur blessure (cuisse), Kehrer le remplace.

PSG / OL (0-0)

Finale de la 26e et dernière Coupe de la Ligue au Stade de France |Vendredi 31 juillet à 21h10 | Diffuseurs : France 2 et Canal+ Sport| Arbitre : Jérôme Brisard assisté d’Aurélien Berthomeu et de Gilles Lang. 4ème arbitre : Thomas Leonard. VAR : Mikaël Lesage et Johan Hamel. Avertissements : Caqueret (18e), Silva (55e), Guimaraes (61e), Herrera (80e)

PSG : Navas – Kurzawa (Kehrer 70e), Thiago Silva, Kimpembe, Bakker – Gueye (Herrera 58e), Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi (Sarabia 58e), Neymar. Remplaçants : Rico, Kehrer, Diallo, Paredes, Herrera, Draxler, Sarabia, Choupo-Moting, Kalimuendo. Entraîneur : Tuchel

OL : Lopes – Marcelo (Andersen 80e), Denayer, Marçal – Dubois (Rafael 85e), Caqueret, Guimaraes (Mendes 65e), Aouar, Cornet – Memphis Depay (Toko-Ekambi 80e), Dembélé (Traoré 80e). Non utilisés : Racioppi, Jean Lucas, Reine-Adelaide, Cherkii. Entraîneur : Garcia