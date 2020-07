Direct – PSG / Saint-Etienne : 1-0

L’incroyable été du PSG débute ce soir avec la finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne. Dans un Stade de France quasiment vide, les Rouge & Bleu attaquent leur premier match couperet avec un titre au bout. Dans cette perspective, Thomas Tuchel a effectué quelques choix surprenants : Mitchel Bakker est titulaire à gauche de la défense, Layvin Kurzawa est sur le banc. Dans l’entre-jeu, la doublette est composée de Gana Gueye et Leandro Paredes. Marco Verratti débute donc sur le banc. Enfin, moins étonnant, c’est Thiago Silva qui est en défense centrale avec Marquinhos.

Saint-Etienne veut intimider et dès 70 secondes de jeu Maçon reçoit un carton jaune pour une vilaine faute sur Neymar. A la 5e minute, Bouanga entre facilement dans la défense du PSG et sa frappe croisée trouve le poteau de Navas. Le symbole d’un entame compliquée pour Paris. Mais une accélération de Mbappé puis une frappe repoussée par Moulin aura fait la différence, Neymar récupérant le ballon pour marquer (14e). A la 19e minute, Kehrer sort sur blessure après un coup à la hanche. A la 26e, Perrin tacle dangereusement Mbappé, et ça tourne à la bagarre avec une série de cartons. Le capitaine des Verts est logiquement exclu après VAR. Mbappé sort en boitant, touché à la cheville… Les Parisiens mettent le pied sur le ballon jusqu’à la pause. 1-0 pour Paris mais des beaucoup de cartons et deux blessés…

En seconde période, le PSG joue sur un faux rythme, et on voit même les Verts, en infériorité numérique, s’approcher de la cage de Navas.

PSG / ASSE

Finale de la 103e Coupe de France | 24 juillet 2020 à 21h00 au Stade de France | Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : M.Delerue |VAR : Letexier et Schneider |Avertissements : Maçon (2e), Bakker, Paredes, Moulin (29e), Verratti (30e), Gueye (35e), M’vila (50e), Fofana (90e) – Exclusion : Perrin (30e)

PSG : Navas – Kehrer (Dagba 19′), Silva (c), Marquinhos, Bakker – Paredes (Verratti 75′), Gueye – Di Maria, Mbappé (Sarabia 30′), Neymar – Icardi.

Remplaçants : Rico, Silva, Bakker, Dagba, Herrera, Sarabia, Draxler, Paredes, Choupo Moting. Entraîneur : Tuchel.

ASSE : Moulin – Debuchy (Krasso 83′), Fofana, Perrin (c) Kolodziejczak – Maçon (Moukoudi 34′), Camara (Neyou 46′), M’Vila – Boudebouz (Nordin 75′), Hamouma (Khazri 46′), Bouanga.

Remplaçants parmi : Bajic, Moukoudi, Moueffek, Neyou, Abi, Khazri, Nordin, Rivera, Krasso. Entraîneur : Puel.