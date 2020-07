Direct – PSG / Waasland-Beveren : 7-0

C’est Jour de match (de préparation) au Parc des Princes ! Depuis 19 heures, Paris affronte la lanterne rouge du dernier championnat belge : Waasland-Beveren. L’opposition se fait dans un format original de 4×30 minutes devant un peu moins de 5.000 spectateurs (dont 200 soignants de l’AP-HP invités), la jauge réglementaire du moment pour des motifs sanitaires. Dans une semaine, le PSG jouera la finale de la Coupe de France contre l’ASSE (après un dernier amical contre le Celtic), Thomas Tuchel donne donc ce vendredi une heure de jeu à chacun de ses joueurs.

Le onze aux allures d’équipe-type est composé, à la différence du match au Stade Océane du Havre dimanche dernier, de Thiago Silva (capitaine), Marco Verratti et Gana Gueye. Après 20 minutes d’attaque-défense, les Belges finissent par craquer, Vukotic poussant dans sa cage un centre de Mbappé. Le break intervient sur penalty par Neymar (27e). Un penalty obtenu par le Brésilien après un improbable poteau d’Icardi pourtant seul face à la cage de Pirard. 2-0 au terme du premier quart-temps. On reprend avec les mêmes hommes et avec un nouveau penalty (46e) pour une faute de main (de Vukotic exclu) sur une nouvelle tentative d’Icardi. Neymar prend le penalty et fait une passe au Goleador pour qu’il marque, ce qu’il fait (3-0). A la dernière seconde du deuxième quart-temps, Mbappé récupère au second poteau un centre de Di Maria pour transformer (4-0).

Un onze totalement différent joue la deuxième heure (voir ci-dessus). A la 65e minute, Choupo-Moting fait sacrément mouche, avec un dribble et une frappe enroulée depuis l’entrée de la surface qui bat Gabriel ! Une minute plus tard, le Camerounais marque encore avec une reprise écrasée (6-0) qui lobe le portier. Une belle reprise de Kalimuendo (76e) trouve le poteau. C’est un autre Titi qui marque à l’entame du 4e quart-temps : Mbe Soh sur corner.

PSG / Waasland-Beveren : 7-0 (4-0)

Match de préparation au Parc des Princes – Vendredi 17 juillet 2020 à 19 heures – arbitres : Stéphanie Frappart puis Benoit Millot – beIN Sports 1

Le XI du PSG pour les 2 premiers quart-temps : Navas (Bulka 50e) – Kehrer, Marquinhos, Silva (c), Bakker – Verratti, Gueye – Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria.

Le 2nd XI du PSG : Rico – Dagba, Mbe Soh, Kimpembe, Kurzawa – Sarabia, Paredes, Herrera, Draxler –Kalimuendo (Ruiz, 91e), Choupo-Moting.

WBE : Pirard – Foulon, Schryvers, Schoonbaert, Vukotic, Caufriez – Bizimana, Albanese, Kobayashi, Efford – Sula. Remplaçants : Gabriel, Knollenburg, Ben Omar, Mantel, Jubitana, Heymans, Pejcic, Vukcevic, Verreth, Koita, Reynes, Milosevic.