L’Atalanta en quart de finale pour le PSG, Leipzig ou l’Atlético en cas de demie

L’instant était attendu. Ce vendredi était tiré le tableau (quarts, demies et ordre pour la finale) du Final 8 de l’UEFA Champions League. Le tirage au sort était intégral. C’est à dire sans aucune condition. Et le PSG a tiré les Italiens de l’Atalanta Bergame en quarts de finale. En cas de qualification, les Parisiens affronteront en demi-finale le RB Leipzig ou l’Atlético de Madrid. En cas de nouvelle victoire, Paris “recevra” en théorie en finale, au Estadio Da Luz.

Les matches à élimination directe se joueront du 12 au 23 août à huis clos dans deux stades de Lisbonne (Estadio Da Luz et José Alvalade). Les quarts de finale de la Champions League sont programmés le 12, 13, 14 et 15 août. Les demi-finales sont programmées les 18 et 19 août et la finale le 23 août. Quatre huitièmes de finale retour sont encore à jouer les 7 et 8 août. Le Bayern (vainqueur 3-0 à l’aller à Chelsea) a neuf orteils en quarts. Le Real Madrid, battu (1-2), est condamné à l’exploit à Manchester contre City. Lyon doit tenir à Turin après avoir battu 1-0 la Juventus. Enfin, Barcelone, auteur d’un nul (1-1) à Naples, est en ballottage favorable. Le RB Leipzig, l’Atalanta et l’Atlético de Madrid, sont comme le PSG qualifiés pour le Final 8.