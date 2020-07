Distin : “Je n’ai pas assez bossé quand j’étais au centre de formation du PSG”

Sylvain Distin (42 ans) a raccroché les crampons en 2016. Formé au PSG (1992-1997), le défenseur s’était retrouvé à Tours puis Gueugnon (L2) – avec qui il remporte la Coupe de la Ligue – avant de revenir à Paris en 2000 pour une saison, avant de rejoindre l’Angleterre (Newcastle, Manchester City, Portsmouth, Everton, Bournemouth) et y faire carrière. Un drôle de parcours. A l’heure du bilan, Sylvain Distin regrette de s’être vu trop beau dans ses jeunes années au PSG.

“Le plus grand regret de ma carrière ? Je n’ai pas assez bossé quand j’étais au centre de formation du PSG. J’étais content d’avoir mon équipement Nike, un petit billet tous les mois et j’ai fini par me faire virer. Après, ce n’est pas vraiment un regret, car je ne sais pas si j’aurais fait la même carrière si j’avais été conservé, commente l’ancien défenseur dans L’Equipe. Aujourd’hui, je suis fier de faire partie des 20 joueurs ayant disputé le plus de matches en Premier League. Et quand je regarde les noms que je côtoie (Giggs, Lampard…), je me dis que je n’ai rien à faire là, en fait (rires).”