DJ Snake dévoile le maillot domicile 2020-2021 du PSG

Comme chaque été, les équipes de football dévoilent leurs futurs maillots pour la saison à venir. Alors que le PSG fêtera ses 50 ans, le club de la capitale a décidé de revêtir un maillot domicile 2020-2021 inspiré du style Daniel Hechter. En effet, DJ Snake – fervent supporter du PSG – a dévoilé le futur maillot domicile du PSG via son compte Twitter. Un maillot qui arborera le fameux “BBRBB” ainsi que les logos Nike et PSG plus centrés. Le sponsor “ALL Accor Live Limitless” sera présent au centre de la tunique. Pour rappel, DJ Snake avait déjà dévoilé le troisième et quatrième maillot du PSG de la saison 2019-2020.