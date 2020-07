Djellit : “Est-ce que c’est bon pour le PSG de jouer à quatre devant ?”

Nivellement par le haut, nivellement par le bas… Nabil Djellit veut du suspense. C’est pourquoi le journaliste de France Football a apprécié le spectacle proposé vendredi soir au Stade de France. Mais plus largement, si le PSG, après les Verts, est de nouveau mis en difficulté par Lyon vendredi prochain, alors il faudra vraiment se poser la question de l’animation (sachant que Di Maria sera suspendu contre l’Atalanta).

“Le contenu de ce match est au niveau du championnat de France. Il n’y a aucune surprise. C’est de la Ligue 1 ! Je suis content qu’il y ait eu un match. Parce que si c’est pour voir le PSG jongler tout le monde et mettre 5-0… moi au bout d’un moment ça ne m’intéresse pas. Quand le PSG met 4-0 à l’OM en une mi-temps, je n’ai pas envie de regarder la suite. Après, c’est aux autres de se mettre au niveau, on est d’accord. Moi, je suis content parce que jusqu’à la 93e minute on aurait pu voir une égalisation de Saint-Etienne, a expliqué Nabil Djellit dans l’EDS. Si Lyon met de l’intensité au milieu de terrain, de l’agressivité et le PSG est mis en difficulté alors on aura encore les interrogations qu’on a eues tout au long de la saison, à savoir : est-ce que c’est bon pour le PSG de jouer à quatre devant ? Parce ce quand ils se font rentrer dedans ils sont en difficulté !”