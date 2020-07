Djellit : “Mbappé, vous l’alignez s’il est à 80% contre l’Atalanta ?”

Le PSG ne sait pas pendant combien de temps il devra se passer de Kylian Mbappé et s’il sera sur le terrain le 12 août face à l’Atalanta Bergame en ouverture du Final 8 de Ligue des champions. Pour Nabil Djellit, journaliste de France Football, divers paramètres sont à prendre en compte.

“Mbappé n’était pas là au retour contre Dortmund et ils se sont quand même qualifiés. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas que Mbappé, il y a Di Maria qui sera suspendu contre l’Atalanta. Je trouve qu’on n’en parle pas beaucoup mais c’est quand même un facteur important la suspension de Di Maria. Ça peut faire deux éléments des “Quatre Fantastiques” même si le terme “fantastique” me semple usurpé puisqu’on est fantastique quand on gagne ! Je les appellerai les “Quatre Fantastiques” quand ils seront sur le toit de l’Europe ! Enfin, bon… au delà de cette parenthèse, c’est très impactant pour le PSG l’absence de Mbappé car c’est un accélérateur de particules, c’est une menace omniprésente, il s’entend super bien avec Neymar. Le Brésilien va être orphelin de Mbappé parce qu’ils ont une forte relation technique. Après je ne suis pas médecin. Mais je pose une question : vous l’alignez s’il est à 80% contre l’Atalanta ? Vous prenez ce risque et le risque de le perdre derrière ? Lui il voudra jouer, c’est un compétiteur“, a commenté le journaliste au micro d’Europe 1.