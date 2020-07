Douglas Costa dans le viseur du PSG ? (Tuttosport)

Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting (fin août), le PSG pourrait être à la recherche d’un élément offensif lors du mercato estival. Et avec le replacement de Kylian Mbappé aux côtés de Mauro Icardi – dans le système de 4-4-2 de Thomas Tuchel – le club de la capitale se pencherait plutôt sur le profil d’un ailier. Et comme la saison passée, le nom de Douglas Costa (Juventus Turin) apparaît dans les rumeurs mercatos du PSG.

Sous contrat avec la Juve jusqu’en 2022, le joueur de 29 ans serait dans le viseur du PSG d’après les informations de Tuttosport. Le club de la capitale serait en concurrence avec Manchester City dans ce dossier. Toujours selon le quotidien turinois, la Juventus demanderait entre 40 et 50M€ plus des bonus pour un départ de son joueur. Comme souvent, Douglas Costa a connu de nombreuses blessures cette saison (27 matches disputés pour 3 buts et 7 passes décisives).

De leur côté, les dirigeants de la Vieille Dame seraient principalement intéressés par Raul Jimenez (Wolverhampton), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Edin Dzeko (AS Roma) et Alexandre Lacazette (Arsenal) afin de remplacer Douglas Costa.

Statistiques 2019-2020 de Douglas Costa*

Serie A : 21 matches disputés (705 minutes) – 1 but et 5 passes décisives

: 21 matches disputés (705 minutes) – 1 but et 5 passes décisives Ligue des champions : 1 match disputé (20 minutes) – 1 but

: 1 match disputé (20 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 4 matches disputés (258 minutes) – 1 but et 2 passes décisives

: 4 matches disputés (258 minutes) – 1 but et 2 passes décisives SuperCoupe d’Italie : 1 match disputé (14 minutes)

: 1 match disputé (14 minutes) Blessures : Blessure musculaire (15 septembre – 28 octobre), Claquage tendineux (24 novembre – 13 décembre), Blessure du biceps crural (9 février – 29 février)

*Sources : Transfermarkt