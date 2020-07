Draxler : “Ça a fait plaisir à tout le monde de retrouver le terrain”

Pour son retour sur les terrains de football, le PSG a livré une véritable démonstration face au Havre (9-0) dans le cadre son premier match de préparation. Une belle prestation qui permet aux Rouge et Bleu de se préparer au mieux en vue des échéances à venir (finales de coupes nationale et quart de finale de C1). Sur le site officiel du PSG, Julian Draxler – qui a disputé la seconde période du match – a évoqué la joie du groupe parisien, quatre mois après le dernier match face au BVB.

“Ça faisait un moment que nous n’avions pas joué, et bien sûr, ça a fait plaisir à tout le monde de retrouver le terrain. Il y a des matches importants qui arrivent vite, et ce soir nous avons joué sérieusement, a déclaré Julian Draxler sur psg.fr. Nous avons fait un bon match et nous sommes contents de ce que nous avons produit. Ce n’est pas simple après une longue pause comme celle que nous avons vécu, mais l’équipe se sent bien.”

