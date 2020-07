Dubois : “L’absence Mbappé ? Cela ne change pas les plans, il y a d’autres joueurs de classe mondiale”

Demain soir (21h10), Lyon défie le PSG dans la dernière finale de Coupe de la Ligue. Comme son entraîneur – Rudi Garcia – Léo Dubois, latéral gauche de l’OL était en conférence de presse. L’international français s’est montré ambitieux avant d’affronter les Rouge & Bleu.

“L’absence Mbappé ? Cela ne change pas les plans, il y a d’autres joueurs de classe mondiale. À nous d’être concentrés. On a besoin de ce trophée. On connaît les qualités du PSG. Sur le physique, on est un peu dans l’inconnu. On doit se préparer à un match de très haut niveau. À nous de mettre la barre très haute. Il y aura une grosse intensité. Pense déjà à la Juve ? On rentre dans la compétition. Le premier step, c’est la finale de la Coupe de la Ligue. Le public lyonnais attend ça. J’espère qu’on ira la chercher.”