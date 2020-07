Dugarry : “Ces jeunes joueurs à fort potentiel sont trop souvent surpayés”

Alors que le PSG a tout fait pour retenir deux de ses jeunes talents du centre de formation – Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi – les deux ont décidé de quitter Paris pour signer professionnel avec le Bayern, pour le défenseur central, et Saint-Etienne pour le milieu de terrain. Mais pour Christophe Dugarry, les clubs ne devraient pas donner tant d’importance à leurs jeunes.

“Ces jeunes joueurs à fort potentiel sont trop souvent surpayés parce que tu as peur de les perdre. C’est vrai, qu’aujourd’hui, avec la législation et ce fameux contrat de trois ans qui est très difficile à gérer pour les clubs, assure l’ancien attaquant sur RMC. Que doit chercher en priorité un jeune joueur peu importe son potentiel ? C’est jouer parce qu’autrement il peut rester toute sa carrière un potentiel. Certains clubs, qui non pas forcément la capacité de faire jouer ces garçons-là, préfèrent les payer un peu plus cher pour ne pas se les faire piquer. […] Mais c’est bien beau de vouloir garder des jeunes, faut-il déjà avoir un entraîneur qui a cette fibre de la formation, de cette patience de les faire progresser.“