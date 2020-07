Echouafni : “Ce sont deux très beaux bonus, deux très beaux objectifs”

En fin de contrat le 30 juin dernier, Olivier Echouafni a prolongé ce dernier d’un an pour entamer sa troisième saison sur le banc des Féminines du PSG. Pour PSG TV, le coach parisien a évoqué la préparation de ses joueuses, qui ont retrouvé l’entraînement il y a une semaine, en vue des échéances en Coupe de France et Champions League.

“C’est un grand plaisir de retrouver mes joueuses, on s’était quitté le 12 mars, à la veille du choc face à Lyon… On se retrouve trois mois plus tard, avec un championnat qui s’est arrêté. Le premier sentiment est vraiment la joie, celle de retrouver le groupe, avec des joueuses en forme et en bonne santé, s’enthousiasme le coach parisien. Cette préparation sera à la fois très longue, et très courte. Notamment parce que la saison de D1 reprend en septembre, mais nous avons la Coupe de France et la Women’s Champions League de la saison dernière à disputer et à terminer. Ce sont deux très beaux bonus, deux très beaux objectifs. Il faudra bien se préparer collectivement et individuellement pour que les joueuses soient prêtes pour ces rencontres.“