Echouafni : “On est dans une bonne phase, il faut continuer”

La saison prochaine, Olivier Echouafni connaîtra sa troisième année sur le banc des Féminines du PSG. Alors qu’il était en fin de contrat le 30 juin dernier, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France Féminine a prolongé son aventure au PSG jusqu’en juin 2021. Actuellement en préparation pour la demi-finale de Coupe de France face à Bordeaux ce dimanche (à 20h sur Eurosport 2), l’entraîneur des Rouge et Bleu a évoqué la rencontre face aux Bordelaises.

“Notre dernier match officiel a eu lieu fin février (le 22 février face à Guingamp, ndlr). Cinq mois plus tard, on est content de retrouver la compétition et de terminer cette Coupe de France. Je pense que Bordeaux l’est également, a déclaré Echouafni sur psg.fr. Ce match a une importance capitale car il y a une place en finale à aller chercher, et parce que les deux équipes seront prêtes à accéder au dernier acte. L’objectif sera également de conclure de la meilleure manière ces cinq semaines de préparation.”

Lors de cet entretien, Olivier Echouafni est également revenu sur la préparation effectuée par ses joueuses lors de ces dernières semaines. Les Parisiennes avaient notamment obtenu des victoires face à Twente (4-2) et au Paris FC (4-1 et 2-0). “L’équipe a montré qu’elle était capable de se créer des occasions et de marquer des buts. C’est une bonne chose car c’est ce qu’il y a de plus difficile. Sur le plan défensif, même si l’on a encaissé quelques buts lors des deux premiers matches. L’objectif du troisième était de ne pas en prendre. Nous l’avons atteint, c’est bien. On est dans une bonne phase, il faut continuer. Le prochain match de Coupe de France sera d’un tout autre calibre, mais nous nous préparons.”

