El Chadaille Bitshiabu va signer un contrat aspirant avec le PSG, puis un contrat professionnel à ses 16 ans (LP/RMC/Goal)

C’est l’un des noms qui revient avec insistance ces derniers jours quand on évoque la formation du PSG, El Chadaille Bitshiabu. Le jeune très grand défenseur central du PSG (15 ans, 1m95) n’était plus présent à l’entraînement depuis deux semaines, sa licence amateur ayant expiré le 30 juin dernier. “Depuis cette date, Leonardo et l’entourage du défenseur central ont négocié pour trouver une solution“, rapporte le Parisien. La solution a été trouvée puisque le titi parisien “a signé a signé une convention de formation non accompagnée de contrat avec le club de la capitale. Elle lie tous les jeunes qui sont rattachés à un centre de formation dans l’Hexagone“, explique le média francilien. El Chadaille Bitshiabu a donc retrouvé l’entraînement ce jeudi avec les U19.

Le Parisien fait d’ailleurs un point sur ce dossier. “Les contours d’un contrat aspirant d’une saison puis un contrat pro de trois ans au moment de son 16e anniversaire (le 16 mai 2021) ont été évoqués. Une information confirmée par RMC Sport et Goal. Les négociations s’intensifient ces derniers temps pour qu’il poursuive sa formation au PSG rapporte le quotidien qui conclut en expliquant que plusieurs clubs étrangers (Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Dortmund, Leipzig et l’AC Milan) font le forcing pour convaincre El Chadaille Bitshiabu de signer avec eux à ses 16 ans, un contrat de cinq ans, alors que le PSG ne pourra lui proposer que trois ans.