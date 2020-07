El Chadaille Bitshiabu va signer son contrat aspirant avec le PSG ce vendredi (FF)

C’est le dossier qui alimente le mercato des Titis du PSG ces dernières semaines. Outre la signature du premier contrat professionnel d’Édouard Michut, le PSG souhaite également qu’El Chadaille Bitshiabu poursuive sa formation au sein du club de la capitale. Et selon les informations France Football, l’imposant défenseur central de 15 ans (1m95, 96 kg) va signer son contrat aspirant avec le PSG ce vendredi. FF explique également que le natif de Villeneuve-Saint-Georges signera à l’âge de ses 16 ans (le 16 mai 2021, ndlr) son premier contrat professionnel avec le PSG.

Le magazine hebdomadaire précise que “les grandes lignes ont déjà été actées afin de permettre à El Chadaille Bitshiabu d’intégrer le plus rapidement possible le groupe professionnel” du PSG. Malgré les intérêts de nombreux grands clubs européens – dont le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund – le défenseur va poursuivre sa formation au PSG. Le 15 juillet dernier, le père d’El Chadaille Bitshiabu avait annoncé que la priorité de son fils était de signer un contrat avec le PSG.