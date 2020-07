Emmanuel Macron présent pour la finale de Coupe de France

Vendredi soir (21h05, France 2, Eurosport 2), le football français va enfin retrouver un match de football officiel avec la finale de Coupe de France entre le PSG et l’AS Saint-Etienne. Une rencontre à laquelle va assister le président de la République, Emmanuel Macron. Comme le rapporte l’Equipe, le président devra lui aussi porter un masque et descendra – comme c’est de coutume – sur la pelouse afin de se faire présenter les joueurs des deux équipes. “Mais, bien évidemment, il ne serrera pas la main des participants et conservera la distance d’un mètre recommandée pour respecter les gestes barrières“, assure le quotidien sportif. Le vainqueur ne se dirigera pas dans les tribunes pour récupérer le trophée. La remise se fera sur le terrain. La coupe sera “installée sur une stèle, après avoir été désinfectée. Emmanuel Macron ne doit pas tendre la coupe au capitaine de l’équipe victorieuse, qui la saisira lui-même. Le tout pour éviter au maximum les éventuels risques de contamination“, conclut l’Equipe.