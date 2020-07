En cas de succès fleuve ce soir, le PSG peut atteindre la barre des 500 buts en Coupe de France

Enfin, après des mois de sevrage, le PSG retrouve la vraie compétition ce vendredi soir. Une reprise de choix puisque ce n’est pas moins qu’une finale de Coupe de France qui attend les hommes de Thomas Tuchel face à Saint-Etienne au Stade de France (21h10).

Après autant de temps sans avoir enchaîné les rencontres, on reste forcément dans le doute quant à la condition physique des Franciliens. On imagine cependant qu’ils auront, Parisiens comme Stéphanois, des fourmis dans les jambes. En tout cas, historiquement parlant, les Verts restent un adversaire particulièrement généreux, puisque c’est l’équipe ayant encaissé le plus de buts contre le PSG (156)

Et si le club de la capitale venait à réaliser une prestation de haute volée, une barre symbolique en Coupe de France pourrait bien être franchie ce soir. Car oui, si Paris venait à inscrire quatre réalisations, ce qui ne s’annonce pas aisé lors d’un match de reprise, les 500 buts dans cette compétition seraient atteints. À l’heure actuelle, depuis la création du club en 1970, le compteur est donc bloqué à 496.