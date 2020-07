Fabio Capello : “L’Atalanta mettra le PSG en difficulté”

Le quart de finale d’UEFA Champions League opposant le PSG à l’Atlatanta Bergame le 12 août à Lisbonne sera ouvert. C’est le discours qui se généralise. Fabio Capello suit ce courant et estime que “l’Atalanta mettra le PSG en difficulté”.

“L’Atalanta est une équipe composée d’éléments qui connaissent leur valeur, qui sont remontés, et qui portent la volonté de cette ville. Le confinement et la crise sanitaire les a encore plus soudés, et il y a un grand club derrière”, a déclaré le technicien au micro de Radio Anch’Io (Rai). “Le PSG n’est pas un adversaire facile avec des attaquants techniques qui ont de qualité dans les un-contre-un. C’est une équipe qui a une grande qualité et pour beaucoup cela dépendra de la façon dont elle va relever le défi de l’arrêt des matches officiels. Mais l’Atalanta mettra le PSG en difficulté.”