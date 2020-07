Féminines – Les nouvelles recrues du PSG pourront participer au Final 8 de l’UWCL (LP)

À l’instar de leurs homologues masculins, les Féminines du PSG sont encore en compétitions en cette fin de saison 2019-2020. Engagées en demi-finale de Coupe de France face à Bordeaux (dimanche 2 août) et en quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League contre Arsenal (22 août), les Parisiennes poursuivent leur préparation afin d’être prêtes pour ces deux rencontres.

Et pour la compétition européenne, les Féminines du PSG pourront compter sur leurs recrues : Ramona Bachmann, Benedicte Simon et Charlotte Voll. Comme le rapporte leparisien.fr, Olivier Echouafni pourra aligner ses nouvelles joueuses pour le Final 8 de C1 qui aura lieu au Pays Basque (du 22 au 30 août). Au contraire de l’édition masculine, “l’UEFA a effectivement autorisé les clubs engagés à aligner six recrues, dont trois ayant déjà joué la Ligue des champions au cours de la saison avec leur club précédent”, précise le quotidien francilien. Un choix expliqué notamment par les conséquences de la crise sanitaire qui a provoqué l’arrêt définitif de nombreux championnats féminins. “En raison de l’annulation de la plupart des ligues féminines nationales, il y aura une nette rupture entre les saisons 2019-2020 et 2020-2021. La plupart des clubs n’ont pas pu prolonger les contrats existants en raison de la charge financière supplémentaire”, explique l’UEFA.

Concernant la Coupe de France, le règlement est différent. Les recrues qui n’ont pas participé aux matches de l’édition 2019-2020 peuvent être présentes sur le terrain. Ainsi, les Féminines du PSG peuvent compter sur Ramona Bachmann (en provenance de Chelsea) et Charlotte Voll (SC Sand) pour la rencontre face à Bordeaux ce dimanche (à 20h sur Eurosport 2). Cependant, Benedicte Simon – qui a joué avec le Stade de Reims – ne pourra pas être alignée pour cette compétition. De plus, les Parisiennes pourraient faire face à leur ancienne coéquipière, Ève Périsset. La latérale gauche – qui était en fin de contrat au PSG – s’est engagée avec le club bordelais. Elle n’avait pas participé aux matches des Rouge et Bleu en Coupe de France cette saison, malgré sa présence sur la feuille de match.

L’agenda de la section féminine du PSG