Féminines – L’OL officialise les signatures de Becho et Sombath

Comme annoncé depuis fin avril, l’une des grandes promesses du centre de formation des Féminines du PSG – Vicki Becho – ne poursuivra pas sa carrière avec le club de la capitale. L’attaquante de 16 ans a décidé de signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais, comme elle l’avait annoncé le 26 avril dernier. “Lyon a clairement montré un intérêt et a été direct, alors que Paris a temporisé avant d’être dans la réaction.” Ce mercredi après-midi, l’OL a officialisé ce transfert sur son site internet.

De son côté, Vicki Becho – qui a été élue Titi d’Or 2019 – a également confirmé son arrivée au sein de la section féminine de l’OL via son compte Instagram. “Très heureuse et fière de vous annoncer ma signature à l’Olympique Lyonnais. Je remercie le club pour la confiance qu’il me fait, ma famille et mes agents. Pressée de commencer la saison et de retrouver le terrain 🔴🔵.” Outre le transfert de Vicki Becho, une autre joueuse du PSG a rejoint le champion de la D1 Arkema. En effet, l’OL a également officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Alice Sombath (16 ans).